Auditorio y Lunario ofrecen amplia oferta de teatro, música y baile

La agenda del primer mes del año en el Auditorio Nacional y en el Lunario, incluye una variedad de teatro, música y baile, desde el ska al flamenco, y sobre todo mucho rock, con dos espectáculos que recordarán a Elvis Presley en su cumpleaños número 84, aunado al volumen 2 de “Rock en tu Idioma Sinfónico”.

El actor, escritor, director y productor Odin Dupeyron será el encargado de iniciar las actividades en “El Coloso de Reforma”, del viernes 11 al domingo 13 de enero con su “Odinofilia Teatro Fest”, el cual se compone de tres obras, una por día: “Ventidós veintidós”, “Los vecinos de arriba” y “Lucas”.

El sábado 12 se ofrecerá “En vivo desde el Met de Nueva York: Adriana Lecouvreur (Francesco Cilea)”, una producción a cargo de Sir David McVicar, bajo la batuta de Gianandrea Noseda, que se desarrolla en París, en 1730. “Adriana” es una actriz de la comedia francesa que está enamorada de “Maurizio”, quien no puede decidir si la ama a ella o a la “Princesa de Bouillon”.

El miércoles 16, será el turno de “OSM y Pepe Aguilar Para México”, un concierto a beneficio de la fundación Comer y Crecer, A.C. en el que la Orquesta Sinfónica de Minería, bajo la batuta del director huésped Enrique Patrón Rueda, tendrá como invitado especial a Pepe Aguilar, acompañado por Ángela y Leonardo Aguilar.

“El Rey del Rock”, Elvis Presley, “reencarnará” en el recinto con el show “Elvis Live in Concert”, el domingo 27, conducido por Priscila Presley, en el cual se escucharán temas remasterizados de los discos “If I can dream” y “The wonder of you”, con imágenes inéditas en pantalla grande. Contará con más de 80 músicos de la Orquesta Filarmónica Mexiquense y el Coro Polifónico.

El rock continuará el jueves 31, esta vez a cargo de Sabo Romo quien de nuevo reunirá a músicos como Ugo Rodríguez, Javier Gurruchaga, Sergio Arau, Víctimas del Dr. Cerebro, Cecilia Toussaint, La Lupita, Aterciopelados, José Fors, María Barracuda y El Gran Silencio, acompañados por la Camerata Metropolitana y el Coro Euterpe, en el “Rock en tu Idioma Sinfónico Vol. 2”.

Mientras que, en el foro alterno del Auditorio Nacional, también hará su aparición Elvis, quien cobrará vida con el actor y cantante Héctor Ortiz, considerado por la BBC de Londres el mejor personificador de Elvis Presley en Latinoamérica, el cual presentará el sábado 12 de enero su show “Elvis is back again”, en el que brillará el vestuario del Rey del Rock usado entre 1972 y 1975.

El viernes 18 y sábado 19, el Lunario será para el espectáculo “Jorge Muñiz Con la gente que me gusta”, conciertos en los que el cantante, quien también ha trabajado como conductor, actor y humorista, interpretará temas de su nuevo disco, indicó un comunicado.

También el sábado 19 se efectuará el espectáculo “Mauricio Herrera concierto con cierto miedo”, en el que además de provocar carcajadas entre los asistentes, como ha hecho durante más de 25 años, el primer actor tendrá un lugar para la música e invitará a la cantante Luhana Gardi para ello, por lo que promete una noche llena de diversión.

El domingo 20 y el lunes 21 comenzará el ciclo de NT Live con la proyección de la obra “Julie”, adaptación de Polly Stenham a partir de “Señorita Julia”, de August Strindberg, la cual hace alusión a la hipocresía de los liberales de clase media, en relación con la mano de obra inmigrante mal pagada de la que dependen sus vidas adineradas. “NT Live presenta Julie” es dirigida por Carrie Cracknell.

La artista de soul Steffie Beltt junto con 20 músicos de la Big Band Blues presentará el viernes 25, “En tu corazón”, la segunda producción discográfica de su carrera, en la que incluye 11 temas en español. Stefanía Beltrán, nombre real de la cantante mexico-cubana, inició su carrera como integrante del coro Dan-Yell y después del grupo de blues Day Off.

El sábado 26, la banda estadunidense de ska-punk, Streetlight Manifiesto, una de las más queridas del ska californiano, dará su primer concierto en la Ciudad de México. El grupo se formó en 2002 en Nueva Jersey, a partir de la unión de músicos de diferentes bandas de ska, pero con varios cambios en la alineación, solo ha permanecido el vocalista, Tomas Kalnoky.

Para pequeños y grandes, “La feria de Cepillín” se instalará en el recinto el domingo 27, en donde Ricardo González, mejor conocido como “Cepillín”, interpretará temas como “La brujita”, “En un bosque de la China” y “Amor chiquito”, en compañía de sus hijos Cepi y Franky. Su disco más reciente es “Gracias”, el cual lanzó en 2016.

La bailaora Marién Luévano será la encargada de cerrar el mes, el día 31, al exponer su “Alma”, una nueva propuesta escénica donde la música y la danza se enlazan para contar una historia, al mismo tiempo que comparte su búsqueda en el flamenco la cual la ha llevado a ser lo que es y honrar su camino, a través de un pasaje de distintos colores, sonidos y emociones.