Artistas del Grammy rendirán homenaje a The Bee Gees

Cantantes estadunidenses rendirán un homenaje a la banda británica The Bee Gees, el cual será grabado durante la semana del Grammy y se difundirá a finales de este año, anunció la Academia de la Grabación (NARAS, por sus siglas en ingles).

El homenaje denominado “Stayin’ Alive” –Sobreviviendo, basado en uno de sus grandes éxitos- tendrá la participación de cantantes como Celine Dion, Andra Day, John Legend, Demi Lovato, Pentatonix y Keith Urban, entre otros artistas.

Dos días después de la 59 edición de los Premios Grammy, a efectuarse el 12 de febrero próximo, la Academia de Grabación, AEG Ehrlich Ventures y CBS celebrarán el 40 aniversario de la banda sonora de la película “Saturday Night Fever”, una de las cintas más taquilleras en la historia de la música.

El espectáculo “Stayin’ Alive: A Grammy Salute To The Music Of The Bee Gees” será grabado el 14 de febrero en el teatro Microsoft, de Los Ángeles, California, y en éste se reconocerá a uno de los fenómenos que marcaron una época en el género musical y hasta en un estilo de baile.

En el homenaje cantarán los cinco veces ganadores del Grammy, Celine Dion y la banda de pop-funk del multiplate, DNCE; los nominados del Grammy, Nick Jonas, Tori Kelly y Demi Lovato, el galardonado 10 veces, John Legend, además de Little Big Town, Pentatonix y Keith Urban.

Barry Gibb, ganador del Grammy y cofundador de The Bee Gees, también está programado para participar. Se prevé una selección de éxitos del álbum de “Sábado por la noche”, que ganó como Álbum del Año en 1978 y fue incluido en el Salón de la Fama del Grammy en 2004.

“The Bee Gees -Barry, Robin y Maurice- fueron íconos musicales internacionales que contribuyeron a que Saturday Night Fever fuera un emblema de la cultura pop de los años 70”, declaró el presidente de NARAS, Neil Portnow.

“Con armonías expertas, un groove innegable y un carisma personal que coincide con su personaje en el escenario, la icónica banda de hermanos definió no sólo un género, sino una generación. Deseo celebrar una de las bandas sonoras más famosas jamás producidas y revivir Fiebre de Sábado por la Noche, una vez más”, añadió.

“Los Bee Gees crearon muchos de los himnos más memorables de la música pop y poder reunir algunas de las luces más brillantes de la música para saludar a este gran legado es muy emocionante para mí”, dijo Ken Ehrlich, productor ejecutivo de AEG.

“Presentar nuevas versiones de estas grandes canciones promete una noche de momentos destacados, tanto para los propios artistas como para millones de aficionados a la música. Estoy orgulloso de compartir una conexión de 42 años con Barry y sus hermanos y espero ayudar a crear una increíble noche de música y recuerdos”, anotó.