Apegarse a la realidad en bioserie de citar mi relación con Luis Miguel: Lucía Méndez

La actriz mexicana Lucía Méndez le deseó suerte al productor Pedro Torres, ahora que prepara la bioserie sobre la vida de Luis Miguel, y pidió que en caso de que se toque su romance con el intérprete, las cosas se cuenten como realmente ocurrieron.

“Quiero que se diga la verdad, yo nunca busqué a Luis Miguel, él fue el que anduvo detrás de mí, porque yo estaba atravesando por un momento muy bueno en todos los sentidos”, dijo la también cantante en declaraciones a la prensa.

Comentó que hasta el momento su ex pareja sentimental, Pedro Torres, con quien lleva una buena amistad, no le ha comentado nada sobre el proyecto o sobre el rumbo que tomará la historia, por lo que cree que no se tocará el romance en secreto que sostuvo con el llamado “Sol”.

“No creo que sea tan importante, pero si se toca sólo quiero que se cuente tal como fue”, insistió la artista, quien comentó que su nombre es una marca registrada ante las autoridades correspondientes, por lo que en caso de que se cite en la bioserie le tendrán que avisar.

La cantante de “Corazón de piedra” explicó que no buscará llevar su vida a la pantalla chica en una serie, debido a que considera que aún falta mucho que contar sobre ella.

Por otra parte, la actriz y cantante celebró su regreso a los palenques, tras 15 años de ausencia. “Es una sensación muy bonita y seguiré haciendo este tipo de espectáculos e innovando como lo he hecho hasta ahora”.

Lucía Méndez tiene otro motivo para estar feliz, ya que continúa con éxito su carrera en Europa, donde su tema “Un alma en pena” suena con fuerza en Italia y su telenovela “El extraño retorno de Diana Salar” se transmite actualmente.

“Me dicen que ha gustado mucho y es un placer que se retransmita en ese país después de tantos años de haberla hecho”, comentó, al tiempo que lamentó que en México no sea posible esto, debido a que no se tienen los derechos para hacerlo.

En el terreno de la música, Méndez señaló que hay varias sorpresas, aunque descartó que entre éstas se encuentre trabajar con la banda MS, ya que se comentó que podrían hacerlo, pero no han existido acercamientos.