Apadrina Ramón Ayala 38 aniversario de Los Invasores de Nuevo León

Ante siete mil personas que llenaron el Auditorio Citibanamex regiomontano, Los Invasores de Nuevo León celebraron 38 años de trayectoria en la música norteña, con Ramón Ayala y sus Bravos del Norte como padrinos, en una velada en la que por separado y juntos cantaron sus grandes éxitos.

El acontecimiento fue espacio para que el empresario y promotor musical, Óscar Flores, entregará el premio Cerro de la Silla a la agrupación musical liderada por Javier Ríos.

“Muy merecida la entrega, el galardón más grande que da el estado de Nuevo León a los artistas que han traspasado las fronteras, en este caso es un orgullo darle –el premio- Cerro de la Silla a Los Invasores de Nuevo León”, dijo el representante musical.

La fiesta musical en el Parque Fundidora la iniciaron los festejados con canciones de su catálogo musical como “Ni que tuvieras tanta suerte”, “Aguanta corazón”, “Lo callaré”, “Playa sola”, “Por qué no le calas” y “Mi casa nueva”, de sus primeros éxitos.

Le siguieron con “Para ti mi amor, “Que no se apague la lumbre”, “Cielo”, “Me refiero a ti”, “Ni dada la quiero”, sin faltar “El corrido de Laurita Garza”, de los favoritos entre sus seguidores.

El festejo dio paso a “Las mañanitas”, interpretadas por el mariachi Estrellas de Monterrey, con el cual Rolando Marroquín (primera voz) y Javier Ríos, cantaron “Tu camino y el mío” y “Amor del alma”.

Los Invasores de Nuevo León prosiguieron con su baraja de éxitos como “Eslabón por eslabón”, “Y a mí qué me quedó”, una cumbia norteña de las más aclamadas en el concierto, “Bajo mil llaves”, “Total ya se fue”, “Qué poca”, “Mi caballo pobre”, entre otros.

Posteriormente, el escenario dio espacio a Ramón Ayala y sus Bravos del Norte, quienes pusieron a bailar y cantar a los asistentes con “Mujer paseada, “Tragos amargos”, “Puño de tierra”, “Baraja de oro”, “Hay unos ojos” y “El federal de caminos”.

El repertorio de temas clásicos de “El Rey del Acordeón”, con 55 años de carrera, y su grupo, siguió con “No porque seas tú”, “Rinconcito en el cielo”, “Que me entierren cantando”, “Pero yo no lo conozco”, “El oso negro” (polka), “Recuérdame y ven a mí”, “Que me lleve el diablo”, “Señor Dios”, “Piquito de oro” y “No lo vas a creer”.

La velada de acordeón y bajo sexto se acercaba a su fin, con una sorpresa para los fanáticos de la música norteña presentes, cuando el talento de las dos agrupaciones se unió para cantar algunos de sus éxitos en forma conjunta.

“Mi casa nueva”, “Qué valor de mujer”, “El corrido de Laurita Garza”, de Los Invasores de Nuevo León y “Tragos amargos”, Tristes recuerdos”, “Chaparra de mi amor”, de Los Bravos del Norte, fueron algunos de los emblemáticos temas interpretados para dar broche de oro al festejo musical.