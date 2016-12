“Antígona” representará a México en festival de teatro en Alemania

Luego de dos exitosas temporadas en el Centro Cultural Universitario (CCU) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la versión de “Antígona”, escrita y dirigida por David Gaitán, viajará en febrero del próximo año a Heidelberg, Alemania.

Lo hará como parte del cartel del Festival Iberoamericano de Teatro Adelante!, que en 2017 ofrecerá una decena de montajes de países de América Latina y España, destacó la actriz, directora y profesora mexicana de teatro Haydeé Boetto, quien en la obra interpreta a la “Sabiduría”.

Boetto detalló que es un encuentro muy importante que busca estrechar lazos entre Alemania y los países de la región, y que en esta ocasión tiene como invitadas producciones de México, Colombia, Cuba, Costa Rica, Brasil, Perú, Chile, Uruguay, Argentina y España.

Recordó que la versión de “Antígona”, de David Gaitán, ha tenido más de 100 funciones en el recinto universitario y que tras su regreso de Alemania será remontada pero ahora en el Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque (CCB).

El montaje ha sido considerado “un clásico griego contemporáneo… que busca modificar el acento que esta pieza de Sófocles pone en el conflicto entre la ley divina y la ley humana, para desplazar la discusión hacia el conflicto individuo-sociedad”.

La obra se pregunta, entre otras cosas, cómo se ejerce y cómo se cuestiona al poder, qué tan difícil es gobernar, o qué tan difícil es ser un desobediente civil, qué tan patológico o necesario es el activismo político.

En el elenco figuran además de la “Sabiduría” (Haydeé Boetto), el rey “Creonte” (Adrián Ladrón), “Hemón”, amigo del rey (Alan Uribe Villarruel), “Ismene”, hermana de “Antígona” (Ana Zavala), la propia “Antígona” (Marianella Villa), y un guardia (Guillermo Nava).

Además de este montaje, que podrá verse en Alemania el 14 de febrero, Boetto, quien recién concluyó temporada de dos obras de William Shakespeare (“Medida por medida” y “Ricardo III”), se prepara también para iniciar una gira por el interior del país con la obra infantil “Palabras al vuelo”, un proyecto propio inspirado en poemas de Jorge Luján.

Aunque aún no tiene el itinerario completo, sabe que el montaje podrá verse en foros de Guadalajara, Jalisco; Querétaro, Querétaro; Mérida, Yucatán, y León, Guanajuato, por citar algunas de las ciudades ya confirmadas.

Inquirida sobre el éxito que está teniendo el teatro mexicano en el mundo y la falta de público en algunos escenarios nacionales, consideró que es un problema que tiene que ver con la propia idiosincrasia de los mexicanos, de quienes creen que acercarse al arete es algo frívolo y superficial.

Cuando por el contrario, continuó, es algo esencial en la construcción de la mente y el espíritu del ser humano.

Pero que esto funcione no es sólo responsabilidad del público, sino también con los creadores, los primeros tienen que seguir adquiriendo conciencia y la necesidad de ir al teatro, mientras que el compromiso de los segundos es hacer cada vez más espectáculos de calidad para que no les importe si hay un famoso en el cartel o no.

En su opinión, la diferencia con el teatro comercial está en los recursos para la difusión, y en eso, dijo, hay que seguir trabajando, defendiendo el presupuesto para la cultura en este país.