Angélica Aragón descarta interpretar papeles indignos para la mujer

La primera actriz Angélica Aragón consideró que hay una crisis de escritores en México porque ya nadie lee y aseguró que no grabará televisión mientras le sigan ofreciendo papeles indignos para la mujer.

“Entonces escribimos cochinadas de texto, con mala ortografía y cero sintaxis. No somos nada más un cúmulo de datos sino que debemos tener criterio y transformar nuestras vidas a través del entendimiento de la realidad”, expresó ante los asistentes del ejido Derramadero, durante las actividades del Festival Internacional de Cultura de Saltillo 2018.

Detalló que las telenovelas de antes eran inocentes comparadas con las de ahora y le preocupa que durante muchos años, al menos 150 hacia atrás, las mujeres han defendido sus derechos públicamente y está convencida de que ahora las más jóvenes han comprado la imagen que el varón quiere que tengan, lo cual le indigna porque refleja la involución.

“No me verán en la televisión porque no hago narconovelas y porque todos los personajes que me ofrecen son indignos. No puedo defender mi postura si salgo en ellas”, reiteró.

La actriz presentó el monólogo “Las mujeres de mi vida”, como parte de las actividades del Festival Internacional de Cultura de Saltillo, el cual busca acercar las expresiones artísticas a todos los rincones del municipio, por lo que compartió con los habitantes, en su mayoría mujeres acompañadas de niños, algunos de sus recuerdos.

“Muchas gracias por estar aquí, qué bueno que me invitaron y que vine gracias a Dios, me da mucho gusto estar acá, no somos tan lejanos en términos geográficos mi familia es del norte de Sinaloa, mi abuelo tuvo 24 hijos”, dijo al iniciar.

También compartió que Aragón es un cuarto apellido, el de su abuela paterna quien falleció en el quinto parto, por lo que cuando supo de su existencia se le rompió el corazón porque supo que había sido una de tantas víctimas que ha muerto en el camino por la injusticia social de la mujer, por la marginación y la pobreza.

Angélica Aragón lamentó que las telenovelas ya no son familiares y antes todas las novelas eran escritas por mujeres que hablaban sobre la condición de la mujer en la historia desde un conocimiento interior, aunque de pronto intervinieron historiadores.

“Es una reproducción de la vida de Estados Unidos, compramos el modelo americano y perdemos nuestras tradiciones, no hay que dejar que te lo vendan sin que te den cuenta, uno debe de tomar sus elecciones”, alertó en cuanto a los nuevos contenidos televisivos.

En tanto, relató que su abuelita materna estudió la Universidad ya de grande y aunque en un principio ella no lo consideraba viable, admitió que lloró el día en que colgó su título de licenciada en Ciencias Sociales por parte de la UNAM.

“El ser humano no elige su destino, el ser humano elige sus costumbres, y esas costumbres determinan los destinos”, citó la actriz quien para finalizar, pese a su ronquera, interpretó una canción mexicana de paz que escribió su papá, quien peleó toda su vida hasta prohibir los narcocorridos en la radio de su localidad.

En la explana del Derramadero, las habitantes agradecieron a Angélica su presencia y a las autoridades que lo hicieron posible, ya que nunca habían visto a una artista más que en televisión, por lo que al concluir la charla le pidieron se tomara algunas fotos lo cual les concedió con la alegría y sencillez que la caracterizan.