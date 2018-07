Andrea Torre compartirá en su blog tips de expertos sobre comida sana

Indicó que ahora cuenta con más de 40 mil seguidoras, por lo que empezará a invitar a expertos para que la apoyen con sus consejos: 'Hasta ahora no había pensado en ello, pero debido al crecimiento de las seguidoras, tengo que ampliar la información y canalizarlas con los especialistas'

La actriz Andrea Torre se manifestó a favor de que las instituciones educativas incrementen la enseñanza sobre la alimentación sana en los niños, y que den a conocer las consecuencias a largo plazo de ingerir alimentos chatarra o sin un control en la cantidad de sales y azúcares.

En entrevista respondió que a través de su blog ha compartido infinidad de temas que como madre ha experimentado respecto al cuidado de sus hijos: “Lo he dicho en mi blog, las instituciones educativas deben tener talleres de instrucción sobre la buena alimentación y no sólo repasar el plato del buen comer”.

Indicó que ahora cuenta con más de 40 mil seguidoras, por lo que empezará a invitar a expertos para que la apoyen con sus consejos: “Hasta ahora no había pensado en ello, pero debido al crecimiento de las seguidoras, tengo que ampliar la información y canalizarlas con los especialistas”.

La esposa del productor Pedro Ortiz de Pinedo abundó que definitivamente llega a su fin la gira de presentaciones de “Una familia de 10”, los próximos 21 y 22 de julio en el Teatro Diana de Guadalajara.

Pero mientras eso sucede dijo que el próximo 14 de julio realizará una pequeña fiesta para festejar el primer aniversario de su blog.

“También estoy dispuesta a realizar cuanto casting pueda, porque me urge estar en algún proyecto o telenovela”.

Indicó que hasta ahora no ha tenido ofrecimientos por dos razones, la primera porque hay cada vez más actores jóvenes que están entrando al espectáculo, y la segunda es porque hay pocas producciones en televisión y cine, mientras que en teatro aun cuando hay opciones son obras que cada vez duran poco”.

Al preguntarle si pronto trabajará al lado de su esposo en alguna producción de Televisa, Torre comentó que habían acordado ambos no coincidir, “pero con esta baja sensible de oportunidades, ya quedamos que en la primera que tenga me incluirá”.

Respecto a su suegro, el productor Jorge Ortiz de Pinedo, Andrea indicó que ya está por estrenar una puesta en escena al lado de Susana Alexander, Daniela Luján y Ricardo Margaleff, “Las cosas de papá y mamá”. “A ese señor nadie lo para, está cada día más fuerte y nadie lo para, estrenará en 15 días”, finalizó.