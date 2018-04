Andrea Escalona descubre los secretos de la lucha libre en telenovela

Andrea Escalona descubre los secretos del apasionante mundo de los cuadriláteros con su nuevo personaje de luchadora en la telenovela “Y mañana será otro día… mejor”, con la que regresa a la actuación después de cinco años de ausencia.

La actriz dijo que esta producción es una grata experiencia para ella, porque ha podido divertirse como nunca con su personaje de “Lidia”, quien es una amante del arte del pancracio y además buscará el amor.

“Este proyecto es mi regreso a la actuación, luego de cinco años”, dijo Escalona, quien se siente afortunada de tener un papel lleno de matices.

Reconoció que no todo ha sido fácil, pues se ha sometido a entrenamientos con luchadoras profesionales como Rosi y Quetzali. Inclusive, dijo que en algunos casos la rudeza la ha hecho hasta querer llorar, pero jamás pensar el abandonar la historia.

“Entre ellas juegan pesado y cualquier golpe luego es fuerte para mí, pero aunque casi se me salgan las lágrimas, me aguanto, porque me encantó el personaje”, explicó la actriz, quien también ha estudiado muy cerca el compartimiento de los luchadores.

Indicó que Latin Lover le ha dado consejos. “Me he tirado de la tercera cuerda, he hecho acrobacias en el cuadrilátero, pero claro, también hay dobles que me apoyan en algunas cosas que no puedo”.

Comentó que el esfuerzo que hace la tiene muy moreteada del cuerpo, por eso ha optado por no usar faldas por ahora, pues no quiere que se los vean. “Este personaje es muy diferente a mí y eso implica un reto”.

“Estoy encantada de poder grabar con Angélica Vale, además de que Diego Olivera, Ana Layevska, Diego de Erice son súper lindos, estoy feliz de poder ser parte de la historia”, comentó Escalona, quien a la par trabaja en el terreno musical con el tema “Que te perdone, ni lo pienses”, el cual ya lleva 20 millones de vistas.

Asimismo, prepara un nuevo tema con La Trakalosa que se llama “Telarañas”, que en breve presentarán.