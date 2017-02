Ana Claudia Talancón perfecciona su cocina gracias a “Top Chef México”

Aunque la actriz mexicana Ana Claudia Talancón ya sabía cocinar antes de ser la anfitriona de “Top Chef México”, fue a través de este “reality” que perfeccionó algunas recetas.

Antes preparaba chilaquiles rojos o verdes, pescado al horno, sopas de todo tipo, chuletas de cordero, chiles rellenos, sushi y lasaña, pero ahora se considera experta en otros platillos.

“En mi casa he cocinado de todo a mi familia y a mis amigos. Hace poco hice un aguachile muy rico y he estado practicando mucho los ceviches, ente otros alimentos. El risotto, por ejemplo, me ha quedado delicioso”, confió Talancón en entrevista.

Subrayó además que cuando planea cocinar, ella misma va al mercado para escoger los ingredientes, ya sea carne, pescado, pollo, fruta o verdura.

Y gracias a que ha viajado por varios países del mundo, aseguró que sabe reconocer cuando algo está bien hecho y cuando no, si carece de sal o le sobra, si está crudo o chicloso.

Esas habilidades han mejorado durante las dos temporadas de “Top Chef México”, en las que hafungido como conductora, pues a través de los chefs participantes y de los jurados ha aprendido otras técnicas.

“Sobre todo descubrí que la cocina es de mucho practicar, tanto de hacerla como de probarla. También supe que en cada platillo encuentras raíces de tu país, son historias detrás de historias, de competidores, de ganas, de familias que tienen unas raíces increíbles”, subrayó.

La segunda edición de “Top Chef México”, de 13 episodios, se estrenará mañana viernes 24 de febrero por el canal Sony. Un total de 15 chefs se enfrentarán a una serie de retos culinarios con el fin de convertirse en el vencedor.

Debido a la grata respuesta que el televidente le dio a la primera temporada y en espera de que sea el mismo recibimiento para este ciclo, Ana Claudia Talancón adelantó que podría existir un tercer periodo.