Amat Escalante asegura que la unión hace la fuerza en el gremio fílmico

El cineasta mexicano Amat Escalante, quien desde el miércoles forma parte de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, señaló que la solidaridad entre una nueva generación de cineastas los ha llevado a nuevas conquistas.

Amat Escalante, al igual que otros creadores mexicanos como Arturo Ripstein y Ernesto Pardo, así como algunos de Latinoamérica, entre ellos Alejandro Jodorowsky y Pablo Trapero, forman parte del grupo de 774 cineastas de 57 países que fueron convocados por la Academia de Hollywood.

El director mexicano planteó que, a diferencia de décadas pasadas, la reciente generación de creadores de cine ha entendido que la unión hace la fuerza y sólo así se logra el éxito de esa industria en el país.

A propósito de la invitación que recibió para formar parte de la academia estadunidense, organizadora de los premios Oscar, destacó que ese nuevo grupo de cineastas se ayuda mutuamente y no hay ningún afán de que el otro no sea exitoso.

“Por fin nos dimos cuenta de que ayudándonos y procurando que el otro sea exitoso nos ayuda a todos a llegar más lejos. Carlos Reygadas, Michel Franco, Alejandro González Iñárritu, Alfonso Cuarón, etcétera, quienes han logrado ser reconocidos no sólo en México sino en los niveles más altos del cine, promueven siempre esa colaboración y eso ha ayudado muchísimo a todos a triunfar”, externó.

Compartió que Emiliano Rocha Minter, Joaquín del Paso, Michel Franco, Gerardo Naranjo y otros cineastas, incluido él, incluso se apoyan viendo sus trabajos.

“De repente nos leemos y eso va creando una amistad, la fuerza de unión que nos hace más fuertes a todos y esa ha sido la clave para mejorar la industria”.

En ese sentido, indicó que la reciente invitación de la academia estadunidense es en gran medida fruto de ese esfuerzo conjunto por crear un cine nacional interesante ante los ojos del mundo.

“Es algo que no estaba esperando pero cuando me llegó la invitación me dio mucho gusto porque creo que es un honor poder ser parte de estas votaciones que no sólo tienen que ver con el cine estadunidense., porque los Oscares son un evento internacional de gran relevancia”, enfatizó.

El director de “Heli”, cinta que le valiera ser reconocido como Mejor Director en Cannes 2013, destacó que del certamen estadunidense le llama la atención la categoría de Mejor Película Extranjera, en la que ha visto propuestas arriesgadas y novedosas que buscan abrir la mente, los ojos y las voces sobre las diferentes sociedades.

Reconoció que no sabe exactamente cómo funciona el hecho de que lo inviten a ser parte de esa academia, pero le da mucho gusto porque ve que hay grandes cineastas que han sido invitados ahora, como Jodorowsky y Ripstein.

“Me da gusto que aun cuando me faltan muchas películas por hacer me hayan invitado”, remarcó el también director de película “La región salvaje”, que tuvo sus estrenos mundial en el Festival de Venecia, y nacional en el encuentro fílmico de Morelia, Michoacán.