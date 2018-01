Amaia Montero reaparece en la música con ‘Nacidos para creer’

Luego de cuatro años de ausencia en la música, la cantante española Amaia Montero regresa con el tema “Nacidos para creer”, el cual llega con su video oficial.

El audiovisual, dirigido por Gema Lozano y grabado en una cárcel, fue producido en los Kensaltown Recording Studios. Amaia interpreta a una presa y, a través de su proceso de encarcelamiento, muestra una metáfora personal sobre la liberación y el autodescubrimiento.

La canción da nombre a su nueva producción, la cuarta en su carrera como solista y su lanzamiento, coincide con la celebración de 20 años de carrera de la cantautora, quien se dio a conocer como vocalista del grupo La Oreja de Van Gogh.

Junto a Montero, Benjamín Prado colaboró en la composición de los temas, se informó en un comunicado.

“El día que Amaia me puso esa melodía avasalladora en su casa, fue como agarrar unos cables de alta tensión: era emocionante, sutil y feroz a un tiempo; poseía la contundencia de lo que te pone fuera de combate con un solo golpe”, destacó el escritor.

“Empezamos a buscarle una letra de inmediato, su letra, la que pedía a gritos y sin ofrecer ninguna alternativa, porque no se hubiera conformado con ninguna otra. Y no me digan cómo, pero ya sabíamos que iba a ser la primera bandera en la luna del disco que se avecinaba”, apuntó.