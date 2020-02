Alfredo Adame asegura que tiene un “boom” tremendo en televisión

Televisa pues no me hizo nada, quiso matarme de hambre, quiso destrozarme la carrera y no pudo

El actor y conductor mexicano Alfredo Adame se ufana de que aun cuando lo vetaron, desde hace dos o tres años de la televisión, ahorita tiene un “boom” tremendo, porque él por sí mismo es “rating”, además de que ya no se pelea con nadie, porque este 2020 decidió ser “Alfred love” en la “república del amor”.

El también empresario aseguró: “Televisa pues no me hizo nada, quiso matarme de hambre, quiso destrozarme la carrera y no pudo. Me bloqueó, me vetó con todas las televisoras, y sabes por qué, todo fue por asuntos de Andrea Legarreta y su pandilla de rufianes”.

El actor dijo que no puede entender cómo una empresa a la que le dio tanto durante 32 años, a la que le trabajó tanto, además de que le dio lealtad inquebrantable, lo vetó.

Adame aseguró que no fue la televisora la que le avisó de su salida, sino que se enteró por medio del programa de radio de Maxine Woodside, Todo para la mujer, que ya tenía prohibida la entrada a la empresa junto con otros más, como el hijo de Lupita D’Alessio, Jorge, el de la banda Matute.

“De repente, un día me entero con Maxine Woodside de que estoy vetado en Televisa; y después sé que la misma empresa habló con las demás televisoras, tanto nacionales como internacionales, para que no me dieran trabajo, esa es la triste historia”, abundó.

Adame comentó que esto lo corroboró porque “en el transcurso de año y medio me llamaron para 11 series o telenovelas y de repente, el productor se ponía en contacto conmigo y me decía: ‘Eres tú, tú eres el personaje, ya nada más te voy a probar con cuatro actrices’, y de pronto, ya no me volvía a llamar. O sea, hacían las pruebas y todo y ya no me volvían a hablar”.

Pese a ello, se enorgulleció de decir que él ha sido más grande que la televisora de San Ángel, “lo digo con la boca abierta, fui más grande, porque seguí trabajando, seguí haciendo teatro exitosamente, hice tres o cuatro obras de teatro. En estos dos años y medio seguí haciendo teatro, mucha foto publicitaria, muchos comerciales, muchas cosas”.

En su opinión, esto se dio porque “Adame es rating”. Actualmente su imagen está totalmente vigente, más allá de un galán de telenovelas, ya que los melodramas ya no existen, comenta.

“Ya no hay telenovelas, la televisión mexicana está en crisis. Antes en San Ángel se producían 16 telenovelas simultáneas, ahorita se hacen dos y otras dos series o dos programas unitarios, entonces ya no hay”, refiere.

Complementa enfatizando que, actualmente, no hay trabajo de actor. “Tú dime dónde andan todos los actores mexicanos, menciona el que quieras de mi camada, Arturo Peniche, Omar Fierro, Eduardo Yáñez, pues todos defendiéndose haciendo teatro, pero en telenovelas no”.

Alfredo Adame, quien en sus inicios en el ámbito artístico fue modelo, insistió que este año simplemente es “Alfred love”. “Soy amor y paz, ya no me peleo con nadie, ya no voy a perder mi tiempo en esas tonterías, ni en matarle el hambre a nadie”.

Detalla que, “con todo y todo, los dos años y medio, entre el divorcio (de Mary Paz Banquells), entre la loca de la (Laura) Zapata, entre todos estos problemas seguí estando en los medios de televisión, hasta en tres programas diarios. Seguí apareciendo y aparecí en todas las revistas. Y ahorita pues sigo, y ya me están llamando para más contratos, ya me están llamando para más cosas”, concluyó.

