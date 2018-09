Alfonso Cuarón dirigió ‘Harry Potter’ gracias a Guillermo Del Toro

Alfonso Cuarón reveló que decidió dirigir ‘Harry Potter y el prisionero de Azkaban’ gracias a la llamada de atención de Guillermo del Toro.

En entrevista con Vanity Fair, duante el Festival de Cine de Telluride, Cuarón contó que al recibir la oferta no estaba convencido de hacer la adaptación al cine del libro de J.K Rolling, por lo que decidió comentárselo a Del Toro.

“Hablé con Guillermo, como siempre hago y me pregunta: ‘¿Qué hay? ¿Algún proyecto en puerta?’. Le dije, ‘me ofrecieron Harry Potter, ¿puedes creerlo’ y entonces me mira enojado y dice ‘pinche flaco, eres un pinche bastardo arrogante, compra los libros y luego me llamas’. Cuando me habla así, bueno tienes que ir a la librería”, detalló.

Cuando leyó los libros, el director de ‘Gravity’ volvió a llamar a su colega para confirmarle que era una buena idea aceptar el proyecto.

“Le dije ‘ el material es realmente bueno’ como director, fue casi como una lección de humildad, al preguntarme cómo lo haría mío, pero al mismo tiempo, cómo respetaría lo que había sido tan amado en las dos películas previas”, expresó.

Dirigir la tercera entrega de Harry Potter le abrió puertas para dirigir otros filmes que han marcado la carrera del director de Roma, tales como: ‘ Children of Men’ y ‘Gravity’ , película que le dio un Oscar como Mejor Director.