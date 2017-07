Alex Lora es símbolo de mexicanidad, dice su promotor en Canadá

El Tri se presentará por primera vez en Canadá en el teatro Rickshaw Theatre, de Vancouver, un lugar no muy grande (600 personas) pero que es famoso porque presenta bandas de heavy metal y rock

Con 49 años de trayectoria artística, el cantautor de rock and roll Alex Lora se ha convertido en un símbolo de la mexicanidad, a pesar de ser estrella es muy sencillo, afirmó su promotor Manuel Avila, organizador del concierto que El Tri dará en Vancouver el 6 de agosto.

Destacó que Lora no viaja en limusina, no toma ni fuma y que es un artista dedicado a su carrera.

El Tri se presentará por primera vez en Canadá en el teatro Rickshaw Theatre, de Vancouver, un lugar no muy grande (600 personas) pero que es famoso porque presenta bandas de heavy metal y rock.

“Es un nicho para esta música y ésta será la primera banda mexicana que se presente ahí”, dijo a Notimex el promotor de El Tri en Norteamérica y Suramérica.

En el entonces “DF” Avila trabajó con El Tri como proveedor de servicios audiovisuales y desde hace dos años promueve a la banda por estas tierras canadienses donde radica desde hace 18 años.

Alex Lora vino hace unos ocho años a Montreal a la presentación de la película “Esclavo del rock and roll”, donde se echó un palomazo, pero esta será la primera vez que la banda hará resonar sus instrumentos para encender a los canadienses con sus rolas en español.

El concierto del 6 de agosto lo abrirá el Mariachi Los Dorados, dirigido por Alex Alegría, y también la banda de rock The Mighty One.

“Queremos que el evento sea México en Canadá, un show rocanrolero, pero también una fusión del mariachi y la banda canadiense”, agregó Avila.

El promotor musical se refirió a la canción “El muro” que se incluye en el nuevo disco de El Tri, y que en una parte dice “el muro me la va a pelar, ya que esté del otro lado me voy a mear”.

“El maestro Lora es defensor de los derechos de los inmigrantes, muchas de sus canciones están dedicadas a los que damos el brinco a otro país, somos mexicanos y damos el brinco a Estados Unidos o Canadá; sus letras nos llegan duro porque es lo que no tenemos a la mano”, ahondó.

Recordó también la rola “Cruzando por el rio”, que habla de los “mojados”, los que se van al otro lado por el río. Además, las dedicadas al presidente estadounidense Donald Trump, quien ha afirmado que los mexicanos son violadores y delincuentes.

“Esta rola es para que la raza le eche polémica a Trump y dice: “La raza con su voto a la chingada lo va a mandar, con su copetito alborotado no se la va a acabar”.

Manuel Avila recordó que el legendario cantautor ha dado como más de 60 conciertos en EUA en los dos últimos años. El año pasado se presentó en Pasadena, California, donde abrió Rata Blanca y Mago de Oz, y tocaron ante seis mil personas.

También en uno de sus conciertos en Lima, Perú sacó una manta para recordar a las víctimas de los deslaves y les dijo: “vamos a dedicar un minuto de desmadre a nuestros muertos”.

El Tri ha tocado en Argentina, Colombia, Bolivia, Perú, Ecuador “en todos lados lo conocen”.

Surgieron como Three souls in my mind, pero ya en los años 80´s la raza los rebautizó como El Tri. Cada cinco años graban un álbum con orquesta sinfónica. A la fecha tienen 50 discos grabados.

“Alex es un líder para un sector de los mexicanos; lo que he aprendido de él es hacer lo que me gusta. El dice que su religión es el rock and roll, es su lema, es un chavito de 25 años encerrado en el cuerpo de un hombre de 64. Hace las cosas con pasión y eso se contagia. Ahora mi vida la hago con mucha pasión.

Del creador de “Niño sin amor”, dijo que es un artista que le tiene fe a México, a su gente, “se persigna todo el tiempo, se encomienda a la Virgen de Guadalupe, el ser mexicano lo vive intensamente y se entrega a su público con humildad”.

El promotor dijo que algunos organizadores de conciertos de Toronto, Montreal y Calgary se han mostrado interesados en traer a El Tri posteriormente.

“La idea de este concierto del 6 de agosto es abrir mercado. El gran proyecto es hacer una gira de El Tri en Canadá de costa a costa”, añadió Avila, quien se graduó en la Universidad Iberoamericana.