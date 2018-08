Alex Ferreira se alista para cantarle al amor en el Lunario

El dominicano Alex Ferreira compartió que el amor es el tema que más le gusta, porque es el sentimiento cuyo concepto mueve todo, aunque precisó que la diferencia no está en qué se dice, sino cómo se dice, ya que hay mil formas de escribir una canción sobre este sentimiento.

“Es una cosa a la que el ser humano no se puede resistir, yo he intentado y he escrito canciones más enfocadas en la política y en otras cosas de la vida, pero lo que me gusta y se me da bien son las de amor”, dijo en entrevista con Notimex.

El cantante platicó que ya está ensayando para el show que tendrá el 22 de septiembre en el Lunario, ya que aseguró que “van a tirar la casa por la ventana”, debido a que es un lugar en donde siempre había querido tocar, y en una de sus ciudades favoritas, la capital mexicana

“Vamos a tocar sobre todo el disco más reciente que se llama ‘Canapé’, así como de mis discos anteriores y vamos a tener invitados especiales mexicanos y mexicanas”, adelantó.

Aunque confesó que en este momento no puede revelar la sorpresa, no descartó la probabilidad de que sea alguno de los artistas que colaboraron en su disco más reciente: Ximena Sariñana y El David Aguilar, quienes indicó que son sus amigos de la vida, y Ximena es como su hermanita, con quien siempre compone.

“Escribimos un tema que se llama ‘Marea’ que está en ‘Canapé’, es una canción que se escribió para ella, pero al final la usé yo; y David es probablemente de Latinoamérica mi letrista preferido. Yo tenía una melodía ‘Ven que te quiero ver’, solo tenía esa frase y la melodía de esa canción, ni una palabra más entonces acudí a él”, contó.

Alex explicó que tocará con una banda completa, para poder ir desde lo más íntimo hasta lo más festivo posible; por lo que invitó a sus seguidores a adquirir los boletos los cuales que ya están disponibles e irán por fases.

Adelantó que próximamente saldrá el video de su sencillo “Maldita mirada”, el cual opinó que es muy bonito porque sale un niño haciendo de él en los años 90, cuando estaba creciendo; aunado a que están lanzando cinco canciones en un formato en vivo que grabaron en el estudio durante unas sesiones, ahorita han publicado dos en el sitio alexferreira.com.

Respecto al disco, indicó que, tras estar en una multinacional, este es como su primer material completamente independiente, lo cual le ha traído más alegría y le ha permitido acercarse más al público; mientras que el proceso de fondeo y de producir fue ameno, honesto y le dio mucha libertad.

“Canapé” se logró con el apoyo de 200 fondeadores provenientes de varios países, a los cuales Alex contó que les gustó mucho, lo cual también le dio la oportunidad de hacer el disco en formato vinilo, formato en el que nunca había salido.