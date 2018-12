Alex Fernández ya eligió a los compositores para próximos discos

El cantante Alex Fernández, a quien le gustaría grabar un disco con su padre y abuelo, dijo que solicitará a compositores como Martín Urieta, Teodoro Bello y Manuel Monterrosas, temas para consolidar su carrera musical.

Abundó que además del disco tiene otros proyectos musicales que lanzará poco a poco, para impactar en las redes sociales: “Debo decir que va por segunda semana consecutiva en primer lugar el tema ‘Te amaré’ a nivel nacional, además de esta cocinando un dueto con Abraham Mateo para cantar en ranchero una letra de él mismo bajo el título de ‘Mariachi’”.

Puntualizó que no jugará con el género vernáculo, porque esa es la línea que quiere seguir, “aunque si hay una buena colaboración estaría abierto a probar otro ritmo, pero lo mío será la música de mariachi y lo de Abraham Mateo no es aún oficial, pero estaría encantado si se hace algo”.

Respecto al traje de charro afirmó que siempre lo portará solo en el escenario, porque para él es una alta responsabilidad y un orgullo vestir el atuendo tradicional. “De hecho ayer que estuve en la Fiesta de la Radio y hoy que estoy en el Evento 40, estoy sorprendido de la respuesta que me ha dado la gente”, pues en los dos días fueron casi 90 mil personas las que cantaron su tema “Te amaré”.

Los principales consejos que le han dado tanto su padre como su abuelo son: “Tener los pies sobre la tierra, trabajar con quien quiera hacer el mejor disco, no descuidar a la familia, buscar el punto medio y recordar siempre que los últimos en construir o destruir una carrera es el público”.

Alex Fernández compartió que está a punto de terminar la carrera universitaria de Administración de empresas: “Además estoy trabajando en la oficina de mi padre, pero pienso tener mis negocios, estoy mucho más preparado que cuando mi padre fue lanzado a los escenarios, además ya pensamos en un disco los tres juntos, mi padre, mi abuelo y yo”.

Por último, indicó que por el momento la actuación está descartada, pese a que ya apareció en una película con su padre: “Lo que si me encantaría es hacer un doblaje de alguna cinta de Disney, me llama mucho la atención y creo que eso sí lo buscaría hacer, igual que ha sucedido con la música, porque a mí no me obligaron a cantar, es mi decisión y aquí estoy”, finalizó.