Alex Fernández pide que “Ojalá se llene” el Plaza Condesa con su “show”

El comediante opina que el stand up se hace mejor en el teatro

Alex Fernández, uno de los mejores exponentes del stand up hecho en México, llegará por primera vez al escenario de El Plaza Condesa el 25 de agosto con el espectáculo “Ojalá se llene”.

En conferencia de prensa, el comediante expresó su beneplácito por esta presentación que forma parte de una gira por México, y dio a conocer que las más de mil entradas en este centro de espectáculos ya se encuentran agotadas.

“Luego de que se estrenó mi especial de Netflix hace un año, era importante tener listo un ‘show’, pues la manera en que se consume comedia en México es muy rápida, por ello la importancia de tener algo nuevo”, dijo al tiempo que refirió que “Ojalá se llene”, es una metáfora alusiva a un chiste, y lo que él consideró sus miedos.

“Todos los comediantes, el más famoso, el nuevo, a todos nos da miedo que se llene el ‘show’ y todos pasamos por este proceso de: No se va a llenar, Nadie va a venir, Nadie me quiere; de tal manera que para mí era importante reflejar este miedo y por ello le puse así, porque es prácticamente lo que todo el tiempo estoy pensando”, señaló.

Fernández, quien hizo su entrada triunfal al mundo de la comedia gracias a un concurso donde descubrió su vocación para llevar alegría al público y hacer que olviden sus problemas a través de la risa mediante la improvisación ligera y sin pretensiones, aseguró que el stand up se hace mejor en el teatro.

“El stand up creo donde más se disfruta es en teatros, en escenarios donde la gente está sentada y concentrada, y no necesariamente un lugar que no está hecho para estos espectáculos.

“Me gusta también hacerlo en bares, pero ahí es casi casi como el box, es un show muy directo y en el teatro, la gente sabe que viene a reírse, se puede enfocar perfectamente en él, me gusta más un escenario más amplio, suelo moverme y hacer comedia física y disfruto más el teatro”, señaló.

El comediante, mencionó que en el Plaza Condesa habrá invitados especiales, los cuales no reveló, además, detalló que será un espectáculo anecdótico.

“Tendremos a un par de amigos como invitados que abrirán, pero serán sorpresa, es un show de una hora y cuarto, en el que abordo temas personales como mi renuncia a una oficina, de mi proceso de desempleado, de mi infancia, mi familia”, dijo.

Desde su lanzamiento, Alex Fernández ha alcanzado la fama internacional por sus divertidos videos en plataformas digitales como Netflix y por sus especiales en Comedy Central Latinoamérica, así como por su participación en el video blog de comedia y deportes, Deportología.