Alessia Cara y DJ Marshmello se suman a gala de los Premios MTV EMA 2018

Exponentes musicales como Panic! At The Disco, Alessia Cara, DJ Marshmello y Jack and Jack será parte del talento durante la entrega de los Premios MTV EMA 2018, a realizarse en próximo 4 de noviembre.

Otras celebridades que asistirán como presentadores serán Lindsay Lohan, Annita, Debby Ryan, Ashlee Simpson y Evan Ross. La premiación se celebrará el domingo 4 de noviembre a las 14:00 horas por la pantalla chica de MTV, de acuerdo a un comunicado.

La noche de los EMA 2018 estará amenizada por las grandes actuaciones de Panic! At The Disco, el grupo de rock internacional cantará su sencillo “High hopes”, tema que se desprende de su sexto álbum “Pray for the Wicked”.

Por su parte, el reconocido Dj Marshmello compartirá el escenario con la banda británica Bastille para interpretar “Happier”. También se unirá la cantante británica Anee-Marie para presentar el tema “Friends”.

La canadiense Alessia Cara deleitará al público con su nuevo sencillo “Trust my lonely”, un adelanto de lo que será su próximo disco titulado “The pains of growing”.

El dúo de pop Jack and Jack se subirá al escenario para presentar su más reciente sencillo “No one compares to you”, que viene de la mano de su exitosa colaboración “Rise” con el artista y productor Jonas Blue.

Estos y otros artistas más se unirán a la actriz y cantante Hailee Steinfeld, quien será la conductora de los Premios MTV EMA 2018 y cantará en vivo durante el evento.

Otros cantantes que ya han sido anunciados son Nicky Minaj, Rosalía y Janet Jackson, quien interpretará sus mejores éxitos y su nuevo tema “Made for now”.