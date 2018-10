Alan Alda recibirá premio a trayectoria en la ceremonia de los SAG

El actor, escritor, director y productor, Alan Alda mejor conocido por su papel protagónico en “M*A*S*H”, recibirá el premio a la trayectoria en la entrega de los SAG, que se realizará el próximo 27 de enero en Los Ángeles, anunciaron hoy aquí organizadores.

Alda es más conocido por su papel como capitán de ejército “Hawkeye” Pierce en la amada comedia militar de “M*A*S*H2” de la cadena CBS, y quien se convirtió en la primera persona en ganar la actuación, la dirección y guión en los premios Emmy por la misma serie.

Desde el final de la serie “M*A*S*H”, que sigue siendo uno de los programas mejor calificados en Estados Unidos ha sido visto por 106 millones de personas.

Alda también participó en programas de televisión como “ER”, “The west wing”, “30 Rock”, “The Big C”, “The blacklist”, “Horace and Pete” y “The good fight” y películas como “Manhattan murder mystery”, “Everyone days I love you”, “The object of my affection”, “The aviator”, “Tower heist” y “Bridge of spies”.

Alda ganó premios Emmy y Globo de Oro; ha sido nominado para un Oscar y cuatro premios SAG, además es una de solo seis personas en recibir nominaciones a los premios Oscar, Tony y Emmy en el mismo año.

“Es un honor y un privilegio anunciar que nuestro Premio SAG Life Achievement será entregado al fabuloso Alan Alda”, dijo la presidenta de SAG-AFTRA, Gabrielle Carteris.

“Es un artista cuyo cuerpo de trabajo es un testimonio del arte y la magia de nuestro negocio. Su habilidad para hacernos reír, pensar y sentir es extraordinaria. Desde el teatro hasta televisión, las películas y los nuevos medios, la dedicación y el talento de Alan solo se superan con sus contribuciones a una sociedad justa y solidaria”, destacó.

Ganadores previos incluyen a Lily Tomlin, Carol Burnett, Debbie Reynolds, Dick Van Dyke, Mary Tyler Moore, Ernest Borgnine y Betty White, entre otros.

Alda de 82 años reveló hace unas semanas que le diagnosticaron la enfermedad de Parkinson hace tres años y medio. “He tenido una vida plena desde entonces”, apuntó.