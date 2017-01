Adriana Fonseca denuncia entre lágrimas racismo vivido durante casting

"Tenia un casting para un comercial, con algunas lineas en Ingles, las cuales prepare... El señor de la cámara me pidió dijera mi nombre, lo dije y me sacó del cuarto, ni siquiera me dejó decir mis líneas"

No todo es color de rosa en el mundo de los espectáculos. La actriz Adriana Fonseca denunció mediante su cuenta de Instagram la discriminación sufrida durante un casting.

Entre lágrimas, compartió un video de aproximadamente 1 minuto en donde narra cómo ocurrieron los hechos.

“Tenia un casting para un comercial, con algunas lineas en Ingles, las cuales prepare… El señor de la cámara me pidió dijera mi nombre, lo dije y me sacó del cuarto, ni siquiera me dejó decir mis líneas y enfrente de mucha gente me dijo que tenía “thick accent” claro como no, mi nombre en estilo gringo esta dificil, pero ni siquiera me escuchó decir las línea”, escribió la actriz en su cuenta de instagram junto con el video.

“No puedo creer que en estos tiempos que estemos viviendo racismo tan fuerte”, explicó

En tanto, sus seguidores han dado sus muestras de apoyo y ánimo a la actriz quien ha respondido agradeciéndoles por los comentarios mediante Twitter e Instagram.