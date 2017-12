Adrián Uribe da su voz a la momia en ‘Tadeo 2 El secreto del Rey Midas’

El ex “Big Brother” platicó a los medios que anteriormente había interpretado a un pájaro en “Angry bird”; un gato en “Garfield”; un perro en “Las aventuras de Peabody y Sherman”, pero nunca había hecho a una momia

El actor mexicano Adrián Uribe le prestó su voz a la momia en la película animada “Tadeo 2: El secreto del Rey Midas”, un personaje que aseguró es totalmente diferente a lo que había hecho anteriormente.

“La voz es muy aguda, fue cansado pero muy bien”, explicó el comediante durante su paso por la alfombra roja de este largometraje, que se estrenará el 4 de enero próximo en la cartelera de México.

Por lo mismo, dijo en tono de broma en la premier a la que también asistieron Claudia Lizaldi y Karen Luna, que para prepararse visitó a “unas dos que tres tías en Guanajuato que me dieron unos consejos”.

Posteriormente, recordó que él empezó en el mundo del entretenimiento haciendo precisamente doblaje, antes de enfocarse a la televisión, para lo cual hizo algunos personajes.

“Pero como que me desesperé y empecé a trabajar en teatro, en ‘shows’ privados y ahora me contratan como ‘star talent’; me encanta estar haciendo esto”, señaló el también conductor, quien ya grabó algunas cápsulas en Rusia para la cobertura que tendrá Televisa Deportes en el Mundial de Futbol del próximo año.

Uribe, quien el próximo año tiene más planes en el cine y en una nueva temporada del programa “Nosotros los guapos”, agregó que “Tadeo 2: El secreto del Rey Midas” ha sido muy exitosa en España.

“Ha sido la más taquillera de dibujos animados en ese país que se estrenó en agosto, pero aquí se podrá ver a principios de 2018, apta para toda la familia”, concluyó.