Adele cancela conciertos en estadio de Wembley por problemas en cuerdas vocales

La cantante británica Adele canceló sus presentaciones de este fin de semana en el estadio de Wembley por prescripción médica, por lo que dijo estar “devastada” por dicha decisión.

Mediante un comunicado emitido en su página así como en sus redes sociales, Adele explicó que después de haber ofrecido dos fechas en dicho inmueble, forzó su voz más de lo normal lo que provocó una laceración en las cuerdas vocales.

“Fui a ver a mi doctor porque mi voz no se abrió en lo absoluto, y resulta que he dañado mis cuerdas vocales. El consejo del médico es que simplemente no puedo cantar durante este fin de semana”, expresó.

“Estoy tan desesperada por cantarles que incluso he considerado hacer playback, sólo para estar delante de ti y estar contigo. Pero nunca lo he hecho y no puedo hacerlo en un millón de años. No sería yo misma allá arriba. Lo siento”.

Con los conciertos en Wembley, Adele daría fin a una gira mundial que la llevó a realizar conciertos en América, Europa y Australia.

En total, Adele ha realizado 121 espectáculos. Si las fechas de Wembley del 1 y 2 de julio no son reprogramadas, se ofrecerán reembolsos, publicó la cantante.