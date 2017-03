Adan Jodorowsky será el invitado del músico Father John Misty en el Metropólitan

El cantante franco-chileno Adan Jodorowsky será el invitado especial en el concierto que ofrecerá el músico estadunidense Father John Misty, en el Teatro Metropólitan el 7 de junio próximo.

Jodorowsky realizará un “show” de apertura en el que abarcará parte de su discografía, la cual incluye álbumes como “Étoile éternelle”, “El ídolo”, “Amador” y “Ada”, en los cuales imprimió diversas personalidades.

Nacido en París el 29 de octubre de 1979, Adán Jodorowsky es hijo del guionista y director de cine Alejandro Jodorowsky y de la actriz mexicana Valérie Trumblay. Desde temprana edad comenzó a estudiar música, particularmente piano, bajo, guitarra y batería.

Tuvo sus inicios en el grupo The Hellboys, el cual abrió los conciertos a Joe Strummer (The Clash), Rancid, Rocket From The Crypt y Brian Setzer, se indicó mediante un comunicado de prensa.

Además de su trabajo con dicha agrupación, el músico tuvo la inquietud de cantar y comenzó a componer sus propias canciones.

Father John Misty se presentará el próximo 7 de junio en el Teatro Metropólitan como parte de la gira de promoción de “Pure comedy”, su nuevo álbum que saldrá a la venta el 7 de abril.