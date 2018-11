Actriz Ninel Conde alista lanzamiento de su línea de ropa por Internet

La actriz mexicana Ninel Conde hizo un balance de su carrera durante este año y adelantó algunos de sus propósitos para 2019, en donde alista el lanzamiento por Internet de su nueva línea de ropa.

En el marco del festejo del octavo aniversario de la revista EstiloDF, la también cantante aseguró que cierra de la mejor manera 2018, “con bendiciones y mucho trabajo, así como tiempo suficiente para ser mamá y para convivir en familia; aún tengo algunas presentaciones en palenques”.

Abundó que está en el proceso de una nueva producción discográfica bajo la tutela del cantautor Horacio Palencia, y señaló que ama que le digan “el Bombón asesino”, pues es el tema que le dio un público “que hasta ahora me sigue”.

En entrevista, informó que este fin de semana estará en Washington, Estados Unidos, para luego regresar a Guadalajara, Jalisco, “de hecho en año nuevo lanzaré mi nueva línea de ropa en línea”.

Ninel Conde precisó que su hija ya volvió a su hogar en California, luego de los incendios que arrasaron con varias casas. “Sí, ella ya volvió a su casa, bendito Dios no le pasó nada a su propiedad, pero ya no les digo más, porque a ella no le gusta que hable de su persona”, subrayó, y dijo que terminó cansada luego de un mes de intensa gira.

Agredeció a sus fans y les deseó felices fiestas navideñas, así como un prospero año nuevo, “y a EstiloDF que cumpla muchos años más dando portadas a los personajes destacados de la farándula, el deporte, la cultura y la política”.

Personalidades del espectáculo desfilaron por la alfombra para conmemorar el octavo aniversario de dicha publicación.