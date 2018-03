Actriz Daniela Castro debuta como empresaria

La actriz Daniela Castro inauguró la noche de este jueves una clínica de salud y belleza en la colonia Polanco y de la cual es socia junto a otras dos empresarias, con las que desarrollará la faceta de inversionista.

En entrevista luego del corte del listón, la actriz de la recién terminada telenovela “Me declaro culpable” resaltó que “me siento orgullosa de inaugurar esta clínica que mejorará la vida de las mujeres y de los hombres que buscan su aspecto, su salud y estilo de vida; sobre el rejuvenecimiento vaginal no te puedo hablar porque aún no me lo hago, y aquí será el único lugar que se practique en la Ciudad de México”.

La histrión, quien se encuentra en un periodo de descanso luego de la telenovela, afirmó que “soy nueva en esto, desconozco los procesos y cirugías como el rejuvenecimiento femenino, pero la clínica contará con las y los especialistas capaces de hacer esos tratamientos, porque estoy segura que muchas mujeres no sabemos sobre estos procedimientos y tratamientos, soy una de ellas”.

Daniela Castro precisó que la clínica no es solo para embellecer, sino para brindar a las mujeres oportunidades de salud como en el caso de las que sufren incontinencia, y eso tiene solución y es más por salud que por vanidad cuando se someten a cirugía”, detalló.

Respecto a su descanso, Daniela Castro afirmó que los seis meses de grabaciones de la telenovela “Me declaro culpable” fueron agotadores y la alejaron de sus hijos, por lo que ahora pasará más tiempo disfrutando a toda su familia, antes de aceptar otro proyecto en televisión.