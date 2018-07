Actriz Bety Monroe alista vacaciones a la espera de ofertas de trabajo

La actriz Bety Monroe descansa del ambiente artístico para recargar su pila de ánimos, con unas largas vacaciones en playas mexicanas, no sin antes mandar a sus hijos a descansar durante el verano a Líbano.

“Yo prefiero descansar y descubrir cada vez a mi México, porque amo mi tierra y mis orígenes”, destacó en entrevista luego de cortar el listón de inauguración del nuevo foro de Teatro en Corto Coyoacán.

“Es un descanso por gusto que por falta de propuestas o proyectos de teatro, cine o televisión; reconozco que no me han presentado nada que a mí me agrade”.

La histrión acepto haber rechazado varias propuestas: “No es que sea exigente solo por serlo, simplemente quise estar con mis hijos, porque es la única temporada que puedo estar con ellos, aunque ahora ellos estarán en el Líbano, quiero estar tranquila y esperando el proyecto indicado”.

Monroe indicó que antes del periodo vacacional terminó una temporada en teatro, “pero como voy a empezar nuevamente con teatro en agosto, mi intención es llenarme de energía en este descanso para estar al cien, voy con los mismos que interpretaron Los presidenciables y también tengo una propuesta en Teatro en Corto, pero eso lo veré a mi regreso”.