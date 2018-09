Actriz Anette Michel desea participar en serie de acción o suspenso

La actriz Anette Michel aceptó que extraña las telenovelas, pero ahora su deseo es participar en una serie de acción, suspenso o policiaca.

Anette Michel agradeció que la hayan tomado en cuenta para la sexta temporada del programa “Masterchef” que en dos semanas entra al aire, por Azteca Uno.

La invitada especial a la reposición de la puesta en escena “Si tú no vuelves” abundó que gracias a este segmento de cocina ha perfeccionado sus técnicas en el preparado de platillos.

“He aprendido mucho más sobre el arte culinario y he perfeccionado el sabor de mi sazón y en esta temporada tendremos gente con mucho más nivel de conocimiento sobre la riqueza gastronómica mexicana”.

La actriz de telenovelas como “Cuando seas mía”, “La mujer de Judas” y “Al norte del corazón”, dijo que “Masterchef”, es uno de los mejores proyectos en su carrera artística.

“Es muy importante, ha sido un parteaguas en mi carrera, me dio la oportunidad de trabajar de una forma distinta a lo que estaba acostumbrada, siempre arropada por actores y actrices”.

Subrayó que los chefs son profesionales que no están dedicados a la televisión, lo que le da un plus al contenido y eso es para cualquiera un universo nuevo: “Hemos logrado reunir a la familia frente al televisor y hemos ganado un prestigio, que no es sencillo obtener de la noche a la mañana”.

Anette Michel indicó que el programa no sólo amplía los conocimientos de cocina, sino también las emociones a través de los sabores, colores y aromas, “que nos llevan a un mundo inagotable de recetas y fórmulas en las que el orgullo nacional se queda en los paladares de la gente”.

Por último, indicó que ahora que sólo estará dedicada a un segmento de “Masterchef”, tendrá tiempo para buscar un proyecto de serie, en la que pueda desempeñar un papel de agente secreto o algo por el estilo.

“Me gustaría estar en alguna serie que me ponga como reto la inteligencia de resolver casos y la rudeza de vencer obstáculos, solo puesto a los hombres en esas tramas”, finalizó.