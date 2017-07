Actriz Adriana Paz asegura que su trabajo le ha abierto las puertas en Hollywood

La actriz mexicana Adriana Paz, ganadora del Premio Ariel 2017 como Mejor Coactuación Femenina, sostuvo que el trabajo que ha realizado en este país le ha abierto las puertas en el extranjero, incluso las de Hollywood, donde podría comenzar un proyecto este año.

A propósito del próximo estreno de “Casi una gran estafa”, segundo largometraje de Guillermo Barba, Paz aseguró: “Ya he tenido algunos llamados en Hollywood que no se han podido concretar. He hecho algunos castings bastante importantes, ojalá pronto se pueda realizar algo y poder contarles.

De acuerdo con la actriz, su trabajo ha traspasado las fronteras “y a veces uno no tiene que ir a tocar las puertas sino de pronto el trabajo mismo te abre las oportunidades. Así me pasó con “El Móvil”, película española que estrenará este mes en el país ibérico.

Basada en la novela homónima de Javier Cercas, esta producción fue dirigida por Manuel Martín y llegó a ella gracias a su trabajo en “La Tirisia”, de Jorge Pérez Solano, que también le valió un premio Ariel a Mejor Actriz.

“Están pasando cosas fuera de México y aquí, lo cual me hace muy feliz y espero se concreten este año y podérselas compartir”, externó Paz, quien regresa a la comedia con “Casi una gran estafa”, película de enredos que tendrá su premier el próximo 25 de agosto.

“Es más una comedia que raya en la farsa e interpreta a una mujer que desea a toda costa encontrar al hombre de su vida. Es un personaje muy divertido y me gustó porque se aleja de lo que he hecho hasta ahora, incluso en comedia donde lo último que recuerdo haber hecho es ‘Rudo y Cursi'”, expuso la tres veces ganadora del Premio Ariel.