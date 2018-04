Actrices Margarita Sanz y Gabriela Zas, con proyectos en cine

Comprometidas con su trabajo y con el público, las actrices Margarita Sanz y Gabriela Zas, dieron a conocer algunos de sus proyectos inmediatos, que incluye películas.

Durante la alfombra roja del espectáculo “Yo soy el rey del mambo”, que se llevó a cabo en el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”, la actriz mexicana Margarita Sanz, quien forma parte del elenco de la obra teatral “Feliz año mamá”, de Alejandro Figueroa, en el Foro Sylvia Pasquel, adelantó que tiene algunas propuestas en puerta.

Adelantó que empezará a filmar una película, bajo la dirección de Óscar Blancarte, cuyo tema es bastante controversial, ya que trata de una historia de amistad y de cariño entre dos personas que son totalmente opuestas.

“No puedo decir el nombre de la película, pero el protagonista es un actor joven, que no es famoso, hoy apenas lo conocí (ayer) y lo aceptaron, y las locaciones serán en la colonia Roma y en algunos centros nocturnos”, indicó.

La actriz colombiana Gabriela Zas, quien formó parte del elenco “La piel de Venus”, al lado del actor Gerardo Trejoluna, comentó que viene a la función de “Yo soy el rey del mambo” a apoyar a su amigo.

“(Gerardo) Me mencionó algo cuando se fueron de viaje a Cuba, porque hicieron parte del montaje en ese país, sé que está muy emocionado, que le ha llenado el corazón, pero no me comentó mucho más”, señaló.

Respecto a sus proyectos, la actriz dijo que está terminando la telenovela “Tres familias” de TV Azteca, que ya llevan grabando varios meses, de hecho se alargó más de la mitad.

“Otro proyecto será una película que se filmará en Houston y estamos preparando otra propuesta para teatro para el próximo semestre. No puedo adelantar mucho del filme, pero contiene acción y un poco de romance, con un elenco de distintas escuelas”, expresó.

El actor mexicano Erik Hayser, quien asistió al montaje de “Yo soy el rey del mambo” para apoyar a su amigo Ernesto Álvarez, adelantó que será un año de muchos estrenos como la película “Ya veremos”, luego otra para este mismo año y un par de series más.

“Ya había anunciado que participaría en el final de la serie “Sense8”, no hay fecha de estreno todavía, esperemos que pronto la confirmen; y otra serie en la que estaré es “El recluso”, que es la primera que producirá Telemundo”, apuntó el actor.