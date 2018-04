Actor Mauricio Garza, listo para participar en ‘Miembros al aire’

El actor Mauricio Garza compartió que, tras salir del “reality” “4 elementos naturaleza extrema”, se integró al programa “Miembros al aire”, con Raúl Araiza, Jorge “El Burro” Van Rankin, Leonardo García y Mauricio Mancera.

Señaló que comenzará a grabar a mediados de año, ya que el resto de sus compañeros iniciaron mientras él estaba en el “reality” que se transmite por Canal 5, por lo que no estará en los dos primeros programas.

“Estoy feliz de ser parte de este cambio del canal de Unicable, que modificó su imagen, contenido y todo. Aparte, entro a un noticiario así como muy gringo y empiezo una película por ahí de junio o julio”, señaló.

Mauricio Garza insistió en que se siente contento porque vienen proyectos buenos y en cuanto salió de “4 elementos”, al día siguiente ya estaba grabando los promos de Unicable, aunque dijo desconocer cómo se llamará el nuevo canal en el que se convertirá esta cadena.

En cuanto a su participación en el “reality”, aseguró que está muy feliz con su colaboración, ya que consideró que lo hizo bien y nunca se quedó con ganas de nada ni de decir las cosas, y se siente satisfecho porque la gente se rió con él, aunque también lo odió por peleonero.

“Fue una experiencia muy padre, muy divertida y un poco ruda por el golpe de cabeza que me di, pero padre, fue una experiencia que me dejó muchísimas cosas positivas, mucho aprendizaje, me enfrenté a muchas situaciones que normalmente no lo hubiera hecho”, resaltó.

Él formó parte del equipo Comediantes, junto con Ale Rivera “La Jarocha”; Carlos López “El Chevo” y Mónica Escobedo; quienes se enfrentaron a los equipos: Deportistas, Renovados, Luchadores, Fitness, Modelos, Actores y Conductores.

El actor confesó que nunca se creyó tan capaz de lograr pasar un día ahí, y sin embargo, se dio cuenta de que hasta podía enfrentarse a sí mismo y sus miedos, porque más que un reto que requiera fuerza, se necesita de mucha agilidad artística, mental y suerte.

Mencionó que siempre había gente cuidándolos, como buzos en el agua, paramédicos en donde dormían o jugaban, y todo el tiempo un doctor estaba con cada equipo en las camionetas; este personal lo atendió tras el accidente que tuvo en una de las pruebas.

“Fue un susto horrible, la verdad que pegarte en la cabeza fue un tema muy delicado, pero gracias a Dios estoy aquí sano y vivo para contarlo, estoy en tratamiento médico y es justo lo que ando viendo porque de repente me siguen dando como dolores en el cuello y no quiero que me afecte en un futuro”.

Destacó que la producción es muy buena y fuerte, con juegos y escenografía increíbles, por lo que cuando todos los participantes del “reality” llegaron, se quedaron impactados, aunque admitió que los juegos eran un poco arriesgados.

En cuanto a sus compañeros de equipo, afirmó que hizo una amistad muy padre con ellos y los extraña, aunque a “El Chevo” no tanto, porque siempre se hablan y salen juntos, pero cuando supo que “La Jarocha” lloró porque se habían ido, se le rompió el corazón.

“Con Mónica Escobedo fue un poco difícil, por más que intenté llevarme con ella, es difícil hacerlo con una persona que tiene bipolaridad y que es así, es muy difícil por más buena onda que uno sea, de repente la vida tampoco es tan ruda”, confesó.

Mauricio Garza señaló que con el resto de los compañeros se llevó bien, sobre todo con el equipo de los Actores, integrado por Fernando Valencia, Jessica Coch, Salvador Zerboni y Estefanía Ahumada.

Por último, el ex participante agradeció a toda la gente por su apoyo, así como a quienes le escriben en su cuenta de Instagram (maruciogarza_). Adelantó que pronto compartirá por esta vía algunas sorpresas.