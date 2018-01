Actor Aldo Guerra admite que fotos desnudo en Internet son reales

El actor mexicano Aldo Guerra admitió que las imágenes en las que se le ve desnudo y que circulan en la red son reales.

“Vivimos en un mundo en el que el sexo se mueve por nuestros aparatos celulares y cometí el error de mandar lo que no debía. Era mi privacidad, nada más que alguien decidió que podía hacerlo público. Espero que haya lucrado y si sólo fue por ganas de joder, qué triste”, comentó.

Compartió que cuando su madre Maribel Guerra vio las fotos “se murió de la risa. Me dijo que era un idiota y le dije que sí, que lo sé y perdón. Ya no se puede hacer más, las fotos salieron y ya qué haces”.

El actor consideró que tan sólo se trata del cuerpo humano “y tenemos que relajarnos mucho. Yo no tengo complejos con el cuerpo, me encanta. Quizá no era la manera, me hubiera gustado que fuera de trabajo y no en mi privacidad, pero si así fue, no puedo hacer nada más”.

Tras la experiencia, indicó que aprendió la lección, pues en la actualidad no es bueno compartir la intimidad a través de un teléfono celular.

“Espero que la gente se fije en la chamba, esa sí se las quiero enseñar”, indicó Aldo Guerra, quien interpreta a “Tino” en la telenovela “Tenías que ser tú”.

Con respecto a este personaje, platicó que es un hombre muy celoso y, por esta razón, tiene muchos problemas con su novia. “Es muy lindo, pero sus celos están muy bien justificados, pues ella le da todas las armas para ponerse así de mal”, señaló.