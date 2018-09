A-Trevi-da sexualmente

Una señora y una máquina de sexo, pero jamás la nenita mentirosa, es como la cantante mexicana Gloria Trevi define su papel en el video “Me lloras”, segundo sencillo de su próximo disco y que este 21 de septiembre lanzará a nivel internacional.

Es un tema que la regiomontana escribió conjuntamente con Édgar Barrera y Marcela de la Garza para abundar en el caso de una mujer que al visitar a su marido en la oficina, lo sorprende con su amante y decide cobrar venganza.

“Nos volamos la barda porque nunca había sido tan atrevida en un video como ahora, pero la canción me lo fue pidiendo. Sugerí ser la esposa, pero no la nenita mentirosa, sino una mujer que sea señora, pero a la vez una máquina de sexo”, explicó Gloria Trevi en entrevista.

En el audiovisual dirigido por Jessy Terrero en Los Ángeles, California, “La Trevi” comparte escena con el actor estadunidense Ryan Carnes (Desperate Housewives; Doctor Who).

“Nos acoplamos muy bien, sobre todo cuando llegué muy sensual a la oficina, vestida con pura lencería debajo del abrigo, y de repente descubro que el muy canijo me está poniendo los cuernos.

“Entonces, hago como que le saco la pistola, pero en realidad es un encendedor, pues no me iba a quedar con los brazos cruzados e incendié todo el edificio en el que él estaba”.

La intérprete de “El favor de la soledad” admitió que dicha escena del fuego es lo más impactante que ha grabado a lo largo de su trayectoria, pero lo ameritaba.

“Porque las mujeres somos muy lindas, pero cuando una de nosotras cobra venganza, toma venganza por todas aquellas que han sido lastimadas. Después del incendio, salen los bomberos y yo me voy con ellos, pues si mi marido me puso el cuerno con el cuerpecito de la muchacha, yo lo haré con el cuerpo de bomberos”.

Gloria Trevi dijo que este viernes, al tiempo que dará a conocer esta canción, celebrará 14 años de libertad, luego de que en 2000 fue arrestada en Río de Janeiro, Brasil, acusada de diversos delitos.

“Me siento muy feliz, es un tema por el que apuesto mucho. Con Édgar y Marcela ya había compuesto uno romántico para ese álbum, pero pensamos en que debíamos hacer algo más movido y él se especializa en lo urbano y reggaetón.

“Marcela compuso ‘Me río de ti’ y ‘Esa hembra es mala’, por lo que entiende muy bien mi química y mi filosofía. La letra se fue dando como un desahogo y una picardía cuando surgió la frase: ‘Una mañana te quise olvidar, la gente me preguntaba por ti y dije que no te alcanzó para mí’”.

Después, dijo, le añadieron la parte de: “Soy irreverente y pacificadora, una máquina de sexo y también una señora”. Y al terminar de componerla, “ya estábamos brincando como niños chiquitos. Sentimos que nos habían mandado un regalo del cielo, medio atrevidón, pero del cielo”.

“No llores” contó con los arreglos del artista jamaiquino Charly Black, conocido por su canción “Gyal you a party animal”, y aunque Gloria Trevi se ha caracterizado por exponer parte de su vida sentimental a través de sus canciones, explicó que esta vez no tiene tanto que ver con ella sino un poco con su mamá.

“Con mi música soy un libro abierto, canto mi filosofía, aunque no siempre son experiencias propias. A veces es el suponer de qué haría yo si viviera una situación así. Hay una parte de la letra que dice: ‘Si me juras que mueres por mí, que no sean promesas’, o sea, muérete, no me jures”.

Es una frase que la originaria de Monterrey alguna vez escuchó como relato de su madre cuando despechada terminó su relación matrimonial con el padre de la cantautora.

“Se me hizo divertido ponerlo porque atravieso por un desahogo de cosas y porque tiene que ver mucho con la filosofía que tengo en este momento de mi vida”.

Referente a la crisis matrimonial por la que atraviesa con su esposo Armando Gómez, según lo reveló hace unos días en entrevista a un programa de televisión en Puerto Rico, la intérprete confesó que se encuentra bien en el plano emocional.

“Sin embargo, no quiero hablar acerca de eso porque si digo: ‘Ya se compuso’, el encabezado será: ‘Se compuso todo en su matrimonio’ y si respondo: ‘Todavía estamos viendo qué onda’, también esa será la nota”.

Por respeto a las personas que pusieron todo su empeño en la producción de su disco y los temas que hasta el momento se han dado a conocer, Trevi prefiere no abundar en su caso personal amoroso.

“Si fuera otro momento, con todo gusto lo platicaba porque con el público soy así, franca, y me gusta decir lo que estoy viviendo porque los considero mis mejores amigos, pero me quiero concentrar en el sencillo para que no se desvíe la atención”.

Adelantó que su material musical es todo un concepto, que traducirá en una gira espectacular por varias ciudades del país.

“Habrá mucho baile, pero también las canciones corta venas. Cada mes o máximo dos meses estaré sacando música nueva. Grabaré otros videos y prepárense porque vienen cosas muy interesantes. Además, entre todo esto incluyo algo para la comunidad gay”.

Respecto al cambio de look que se le ha visto en los más recientes videos “Que me duela” y “Me lloras”, comentó que aún no decide con cuál se quedará.

“Estoy tan confundida, me veo en el espejo y no sé. Un día quiero el pelo lacio y al otro chino. Luego quiero ponerme rayos y después quitarlos. Me gusta mucho jugar con los colores del cabello, pero también me tengo que aplacar porque aunque no me quedo calva, el pelo dice: ‘Ya, no manches’”.

El próximo 18 de octubre, Gloria Trevi será incluida en el Paseo de la Fama de los compositores latinos a través de la ceremonia ‘Premios Musa’ desde el centro James L. Knight de la ciudad de Miami, Florida.

“Recibo esta distinción con muchísima gratitud porque ellos te nominan, pero es el público quién vota por ti”, puntualizó.