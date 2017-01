A Estados Unidos lo distingue la diversidad humana: William Levy

El actor cubano William Levy señaló que el único lugar donde la diversidad humana es evidente es en Estados Unidos y señaló que la industria del entretenimiento se está abriendo a representar esta multiculturalidad en pantalla.

“Si estamos en México, este país está formado por mexicanos, si estamos en Brasil, está formado por brasileños, en Cuba por cubanos, pero Estados Unidos está formado por la diversidad, hay gente de todos los países.

“Hay seres humanos maravillosos que aman a las personas sin importar de dónde vengan”, refirió en entrevista con Notimex, durante la promoción de la cinta “Resident Evil: Capítulo Final”.

Aunque ha dado pasos grandes en cuanto a reducir las etiquetas en el área del espectáculo, aún faltan otros que tiene que dar la Meca del Cine para dar una mejor representación de todos los seres humanos.

“A la hora de brindar oportunidades yo creo que quizás a Hollywood lo que le falta es un poco más de experiencia y conocimiento acerca del público latino que formamos nosotros y de esa gran familia y apoyo que tenemos en Estados Unidos.

“A veces estamos expuestos a una representación americana equivocada, yo creo que hay que fijarnos en lo bueno y no en lo malo, si nos fijamos en eso hay más cosas positivas”, comentó.

Ante la inminente presencia del influjo y el poder que puede ejercer el mandatario Donald Trump frente a la comunidad latina en Estados Unidos, el protagonista de la telenovela “La tempestad” considera que debemos permanecer unidos.

“La fuerza está en la unión, si tú te unes puedes alcanzar metas para ayudar, el poder es algo muy peligroso y dependiendo de quién y cómo lo toma, depende mucho de los demás.

“Si la gente se une a lo que cree que debe de ser y no solamente a lo que una sola persona decide que debe ser, ahí está la fuerza, no podemos escuchar lo que sólo una persona diga porque tiene poder, no podemos dejarnos caer, porque estamos unidos”, concluyó.